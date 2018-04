Inilah Jumlah Harta Kekayaan Pasangan Calon Walikota Pangkalpinang

Laporan Wartawan Bangka Pos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang yang maju dalam pesta demokrasi 2018 mengikuti acara Deklarasi Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis, (5/4/2018).

Kegiatan tersebut juga sekaligus pembekalan dalam rangka program pilkada berintegritas, dalam hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan kementrian dalam negeri, kejaksaan dan pihak kepolisian.

Menurut Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari mengatakan tujuan para calon kepala daerah mengumumkan LHKPN adalah untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan resmi kepada publik, jumlah harta kekayaan para calon walikota dan wakil walikota pangkalpinang sebagai berikut :

No urut 1, Paslon Walikota Rinaldi Abdullah sebesar Rp 8.646.000.000,- dan Sarjulianto sebesar Rp 6.038.286.804,-

No urut 2, Paslon Walikota Saparudin sebesar Rp 21.584.069.290,- dan Edison sebesar Rp 2.725.192.6312,

No urut 3, Paslon Walikota Maulan Aklil sebesar Rp 11.503.736.128,- dan Muhammad Sopian sebesar Rp 2.211.029.737,-

No urut 4, Paslon Walikota Endang Kusumawaty sebesar Rp 7.950.000.000,- dan Ismiradi sebesar Rp 13.273.336.970,-(*)