Dipanggil 'Mami' Oleh Billy Saputra, Ivan Gunawan Bereaksi

BANGKAPOS.COM - Komedian Billy Saputra membubuhkan sebuah komentar di postingan Ivan Gunawan, 5 April.

Dalam postingan tersebut desainer kondang itu tengah bersama dengan seorang model dari Thailand.

Yakni Faye Malisorn yang merupakan Miss Grand Thailand 2016.

Igun dan Faye tampak mesra bersama yang juga dibubuhi caption romantis darinya.

"distance isnt an issue, because in the end ... i have u " tulis Igun.

Rupanya hal itu menarik perhatian banyak netizen.

Termasuk salah satunya Billy Saputra, komedian yang juga berkerja bersama Ivan Gunawan itu membubuhkan sebuah komentar.

Billy menyarankan agar Igun terus mendekati wanita tersebut serta berharap temannya bisa mendapatkan hati Faye.

"Pepet terus mami semoga bisa dapetin hati nya tuh perempuan. amiin." ujar Billy.

Rupanya komentar Billy tersebut mengundang banyak respon netizen.

Salah satunya menyoroti soal panggilan Billy pada Igun.