Ivan Gunawan Kepergok Bareng Miss Grand Thailand, Warganet: Mendingan ini Dibanding Ayu Ting Ting

BANGKAPOS.COM - Presenter Ivan Gunawan baru-baru ini banyak mengunggah foto dengan seorang wanita cantik.

Dia adalah tak lain dan tak bukan Faye Malisorn, Miss Grand Thailand 2016.

Tak hanya mengunggah foto dengan terlihat mesra, Igun begitu sapaanya juga membubuhkan caption so sweet.

Seperti foto saat Igun dan Faye saling berpelukan dengan lekatnya.

Desainer kondang itu menyebut Faye dengan 'My yellow pretty girl'.

Karena inilah Igun membuat geger netizen, banyak yang kecewa akan tetapi tak sedikit pula yang mendukung.

Pasalnya Ivan Gunawan sebelumnya digosipkan tengah dekat kembali dengan Ayu Ting Ting.

Keduanya juga sudah dijodoh-jodohkan oleh penggemar mereka.

Akan tetapi kini Igun justru membagikan foto dengan wanita lain.

"Sama yg ini aja kak gg usah sama ka @ayutingting92 yg engga jelas ditunggu2in"

"Brantem sama @ayutingting92 foto nya kagak ada semuanya"

"Jgn d jd kan cinta sesaat sbg cinta pelampisan kwkwk"

"Gimmick"

Namun tak jarang yang menilai kalau kebersamaan dengan Faye ini hanyalah sebuah settingan saja.

Bisa jadi Faye akan menjadi beauty ambassador dari merek kosmetik Ivan Gunawan.

"Do you ever get areally good hug from someone effortless beauty ambassador @ivangunawan_cosmetics @faye_malisorn" ujar Igun pada salah satu postingannya.

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)