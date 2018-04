Pemkab Bangka 5 Tahun Berturut-Turut Raih Terbaik I

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Kabupaten Bangka untuk yang ke 5 kali berturut-turut berhasil meraih terbaik I Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2018.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, yang diterima Plt Bupati Bangka Rustamsyah, Kamis (5/4) di Novotel Pangkalpinang.

Keberhasilan Pemkab Bangka tahun 2018 meraih penghargaan pemba­ngunan daerah terbaik I merupakan pengulangan penghargaan serupa yang pernah didapatkan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Pada tahun 2014 hingga 2017, penghargaan tersebut dinamakan sebagai pang­ripta serumpun sebalai, dengan indikator utama penilaian hanya pada aspek perencanaan pembangunan daerah.

(Istimewa)

Pada tahun 2018, selain indikator perencanaan pembangunan 2018, penilaian juga dilakukan pada aspek pencapaian pemba­ngunan daerah tahun 2017.

Oleh karena itu, pada tahun 2018, penghargaan tersebut dinamakan penghargaan pembangunan daerah.

Diterimanya penghargaan pembangunan daerah ini, sekaligus dan membuktikan bahwa pada periode RPJMD “Bangka Bermartabat 2014-2018”, Pemkab Bangka merupakan Pemkab dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik di Bangka Belitung.

Sedangkan dari aspek pencapaian pemba­ngunan, Pemkab Bangka juga merupakan pemkab dengan pencapaian pembangunan daerah terbaik di Bangka Belitung.

Plt Bupati Bangka Rustamsyah menjelaskan, salah satu alasan mengapa Bangka menjadi yang terbaik di Bangka Belitung karena RKPD Pemkab Bangka mampu mengakselerasi seluruh pencapaian target makro pembangunan.

Hingga tahun 2017, seluruh target pembangunan utama berhasil dilampaui. Indeks pembangunan manusia ( IPM ), gini rasio, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, nilai tukar petani, pendapatan per kapita, dan indeks pelayanan publik masyarakat semuanya mengalami perbaikan siginifikan, melebihi capaian Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Babel, bahkan juga me­ngungguli capaian pembangunan nasional.

Keberhasilan ini seka­ligus menunjukkan bahwa dalam periode kepimpinan kami, periode Bangka bermartabat 2014-2018, pe­rencanaan dan pencapaian pembangunan kabupaten bangka sudah on the right track dan berdampak sa­ngat baik bagi pembangunan daerah.

Sementara itu Kepala bappeda kabupaten bangka mengatakan, saat ini per April 2018 ini, perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Bangka juga sudah berhasil menembus 34 RKPD terbaik di Indonesia. Tahun 2016 lalu, Bangka menempati urutan 6, meningkat lagi menjadi peringkat 4 di tahun 2017.

“Mudah-mudahan di tahun 2018 ini, kita berhasil menembus ke peringkat yang lebih baik,” ujar Pan Budi.

RKPD 2018 dan pencapaian pembangunan 2017 Kabupaten Bangka mendapatkan penghargaan terbaik karena memenuhi seluruh kriteria penilaian, baik sisi perencanaan maupun pencapaian pembangunan. (Advertorial/Rus/foto : Dian Firmansyah/ Bagian Humas & Protokol Setda Bangka)