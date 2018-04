7 Pose Menantang Jessica Iskandar Saat Foto Bareng Anak, Bikin Keringat Dingin

BANGKAPOS.COM - 21 Januari 2018 lalu akun @inijedar memajang foto Jessica Iskandar bersama sang anak, El Barrack Alexander.

Mereka berdua tampak cantik dan tampan.

Sayang, di kolom komentar banyak sekali warganet yang mengkritik.

novita399 : Sy rasa gayanya terlalu vurgar memang

ayahgebry : Apa mksd fto seperti itu ??

hastariani_landimuru : Gayanya harus gitu ya mbae? Aneh wkwkwkwk

nurilham424 : Terlalu fulgar... Apa lg anaknya kan cowo.. Hati2 mba jedar..

matjeppang : Yaaa terlalu vulgar klw buat fto sama anak gt posenya... Maaf mba jef

Di foto tampak El tampil begitu tampan dengan kemeja lengan panjang warna putih.

Dipadu celana hitam panjang, El memakain sepatu casual senada dengan celana.

Ia tampak memeluk Jedar di foto.

Terlihat Jedar menengadahkan kedua tangan di belakang badan.

Kedua kakinya ditekuk tak sama tinggi.

"Let me be your mother!" tulisnya dalam keterangan.

Tak hanya kali ini saja memang pose Jedar diprotes warganet.

Ada sejumlah foto yang dikumpulkan TribunnewsBogor.com dengan pose menantang Jedar.

Lihat foto-fotonya di bawah ini :

Baca: Ketika Dimakan di Rumah Rasanya Biasa, Ini Empat Ciri Warung Makanan Pakai Jin Penglaris