Jarang Tampil, Lydia Kandou Dikabarkan Sakit

BANGKAPOS.COM - Lama tak menghiasi layar kaca, aktris senior Lydia Kandou dikabarkan tengah sakit.

Ibu dari pesinetron Nana Mirdad dan Naysila Mirdad ini terlihat sedang berada di rumah sakit.

Kondisi Lydia tampak membaik, hanya saja dirinya masih setia tidur di ruangan yang akrab dengan selang infusnya.

Sebelumnya Nana mengunggah di instagramnya kondisi sang mama dengan caption get well soon mama.

Rupanya saat ditelusuri Grid.ID dari akun instagram Lydia, benar adanya bahwa ia tengah berada di rumah sakit.

Dalam foto yang diunggah Lydia, ia terlihat bahagia karena dibesuk oleh salah satu besannya.

Besan ku yg baiik.... Vita + mas Handoyo.

Terima kasih udah bezuk aku ya," dilansir Grid.ID dari instagram Lydia.

Melihat kondisi Lydia, banyak netizen yang mendoakan kesembuhan bagi mantan istri Jamal Mirdad ini.

ladyrose11065mail.c: Selamat pagi mba Lydia..semoga cpt sembuh ya.. Tuhan selalu melindungimu..Amiiinn.

Lydia Kandou

saleha_sy: Semoga cepat sembuh mama nya kk @naymirdad semoga bisa cepat plng k rumah lagi.... Salam dari medan ibu @lydiakandou_ love u (emot love).

nelly_setriawan: Cepett sembuh ya bunda.. Aku mah ampir tiap hari nnton film jdul bunda.