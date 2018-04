Novel Karya Mahasiswa Ini Dibaca Lebih 20 Juta Orang, Akhirnya Difilmkan

BANGKAPOS.COM - Hidayatul Fajriyah yang akrab disapa Luluk nampak sumringah saat membagikan novel berjudul El yang ia tulis.

Bukan tanpa sebab ia sumringah, pasalnya, Luluk tengah berada di momen yang sangat istimewa.

Bertempat di Lantai 9 Gedung Kuliah Bersama (GKB IV) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ratusan mahasiswa menghadiri soft launching film berjudul El, Sabtu (7/4/2018).

Sebuah film romansa dengan sentuhan humor yang diadaptasi dari novel El karangan Luluk. Luluk juga terlihat cukup tegang di tengah-tengah banyaknya orang yang antusias menghadiri peluncuran film itu.

Aurelie Moeremans dan Achmad Megantara yang menjadi pemeran utama dalam film itu juga hadir menyapa. Teriakan histeris mahasiswa melengking ketika Aurelie dan Megantara masuk ke ruangan.

Mahasiswa banyak yang mengabadikan momen tersebut. Kamera ponsel-ponsel android membidik setiap langkah Aurelie dan Megantara yang berjalan menuju kursi paling depan.

Mahasiswa jurusan Manajemen asal Lamongan tersebut menceritakan, Novel El ia buat sejak 2016 lalu. Novel itu merupakan karya imajinatifnya. Nama EL sendiri berasal dari kata Enlovqer of Devil.

"Awalnya novel ini dimuat di Wattpad pada 2016. Lalu pada 2017 ada penerbit yang tertarik," ujar Luluk, Sabtu (7/4/2018).

Selama tujuh bulan ia membuat cerita itu mengalir di Wattpad. Tanpa disangka-sangka, novelnya telah dibaca lebih dari 20 juta pembaca di wattpad.

Ketika ada penerbit buku ingin menerbitkannya sebagai buku, Luluk lantas merampingkan ceritanya.

Setelah bukunya terbit, Luluk mencoba mengirimkan naskah novelnya itu ke sejumlah production house atau PH.