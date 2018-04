10 Momen Intim Ini Bukti Kedekatan Ashanty dengan Dua Anak Tirinya

BANGKAPOS.COM - Sudah bukan rahasia lagi jika hubungan antara Ashanti dengan dua anak tirinya Azriel dan Aurel Hermansyah begitu harmonis.

Meskipun bukan ibu kandung, Azriel dan Aurel kerap mengungkapkan berbagai momen bahagia bersama Ashanty.

Baca: Cium Nia Ramadhani Merayakan 8 Tahun Menikah Diintip Jutaan Pasang Mata

Kedekatan antara Ashanty dan dua anak tirinya sering dinilai banyak pihak melebihi keharmonisan dengan ibu kandung.

Berikut momen Azriel dan Aurel bersama Ashanty.

1. Demam di tengah malam, Ashanty pun mengantar dan menemani Azriel saat dibawa ke UGD

youtube.com

2. "Nothing can replace you", ungkapan tulus Azriel yang ditulis untuk foto ini

instagram.com/azriel_hermansyah

3. Ashanty pun tak membeda-bedakan anak, dan menyebut Azriel anak laki-lakinya yang terhebat, makin dewasa dan puitis. Sweet banget sih bunda

instagram.com/ashanty_ash

4. Keakraban keduanya bikin warga net terharu dan memuji keluarga ini

instagram.com/azriel_hermansyah

5. Sempat jadi anak bungsu sebelum lahir adik-adiknya, Azriel dikenal manja pada sang bunda

instagram.com/azriel_hermansyah