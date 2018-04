Utang Indonesia Rp 4.915 Triliun, 10 Negara Maju Ini Juga Memiliki Utang Menggunung

BANGKAPOS.COM - Tercatat saat ini utang Indonesia mencapai Rp 4.915 triliun.

Utang ini diketahui melalui Bank Indonesia (BI) yang mencatat Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 kemarin meningkat sebanyak 10,3 persen.

Hingga utang Indonesia menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS) seperti dilansir dari Kompas.com.

Adapun rincian utang Indonesia ialah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Baca: Okie Agustina Kesal Ada Wanita Ajak Suaminya Ketemuan, Pas Dibalas Si Pelakor Ngeles

Utang memang tidak bisa lepas dari negara-negara di dunia.

Bahkan negara-negara maju pun terbelit utang yang 'menggunung' sangat banyak dibanding Indonesia.

Berikut enam negara maju pengutang terbesar di dunia.

10. Yunani

Omfori Island, salah satu pulau yang dijual oleh negara Yunani

Yunani sudah dicap sebagai negara bangkrut di Eropa.