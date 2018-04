Catatan Buruk Real Madrid Berlanjut dalam Derbi

BANGKAPOS.COM - Real Madrid gagal meraih poin penuh saat melakoni derbi melawan Atletico Madrid di Santiago Bernabeu, Minggu (8/4/2018). Duel tim sekota tersebut berakhir imbang 1-1.

Real Madrid sempat unggul lebih dulu melalui gol Cristiano Ronaldo pada menit ke-53. Atletico tak perlu waktu terlalu lama untuk menyamakannya karena Antoine Griezmann menjebol gawang Keylor Navas pada menit ke-57.

Hasil ini membuat Real Madrid belum mampu menghapus catatan buruk saban melakoni derbi. Menurut Opta, Los Blancos belum pernah menang dalam empat derbi terakhir karena hanya menuai satu kali seri dan 3 kali kalah.

Griezmann pun membuat catatan impresif karena dia menjadi pemain pertama Atletico yang bisa mengoyak jala gawang Real Madrid tiga kali berutut-turut di Santiago Bernabeu pada abad ini.

Sedangkan bagi Ronaldo, gol dalam laga ini menjadi penegasan dirinya sangat subur pada 2018. Pemain yang ditarik pada menit ke-64 tersebut sudah membuat 20 gol pada 10 laga terakhir yang dilakoni Real Madrid dalam semua kompetisi.

Hasil seri tersebut tak mengubah posisi kedua tim ibu kota Spanyol itu. Atletico tetap mantap di urutan kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan kemasan 68 poin, disusul Real Madrid yang tertinggal empat angka.

Real Madrid 1-1 Atletico Madrid (Cristiano Ronaldo 53'; Antoine Griezmann 57')

Real Madrid (4-4-2): 1-Keylor Navas; 4-Sergio Ramos, 12-Marcelo, 2-Daniel Carvajal, 5-Raphael Varane; 8-Toni Kroos, 23-Mateo Kovacic, 17-Lucas Vazquez, 20-Marco Asensio; 7-Cristiano Ronaldo, 11-Gareth Bale

Pelatih: Zinedine Zidane

Atletico Madrid (4-4-2): 13-Jan Oblak; 20-Juanfran, 2-Diego Godin, 15-Stefan Savic, 19-Lucas Hernandez; 23-Vitolo, 8-Saul Niguez, 6-Koke, 5-Thomas Partey; 18-Diego Costa, 7-Antoine Griezmann

Pelatih: Diego Simeone

Wasit: Javier Estrada

A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on Apr 8, 2018 at 7:46am PDT