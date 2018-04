8 Fakta tentang Gua Ashabul Kahfi di Yordania yang Dikunjungi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela

BANGKAPOS.COM - Mulan Jameela dan Ahmad Dhani sedang menikmati liburan ke Timur Tengah.

Di sana, keduanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah.

Satu di antara tempat tersebut adalah Gua Ashabul Kahfi.

(instagram/mulanjameela1)

Gua Ashabul Kahfi sendiri memiliki signifikansi yang tinggi bagi umat beragama.

Kali ini TribunTravel.com merangkum 7 hal yang perlu kamu ketahui tentang Gua Ashabul Kahfi dari berbagai sumber.

1. Gua Ashabul Kahfi terletak di kota Abu Alanda, di derah perkampungan Al-Rajib, sekitar 10 km sebelah timur ibukota Amman, Yordania.

2. Gua Ashabul Kahfi dikenal pula dengan sebutan Ahl al-Kahf dan Cave of the Seven Sleepers.

3. Ada banyak pendapat mengenai lokasi yang menjadi letak Gua Ashabul Kahfi.

Yakni, diperkirakan ada 33 tempat yang diklaim sebagai gua Al Kahfi.

Di antara 33 tempat itu, ada yang menyebut Suriah, Yaman, Ephesus di Turki, bahkan Spanyol.

4. Menurut literatur situs bersejarah Gua Ashabul Kahfi di Yordania ini disebut Ar-Raqim.