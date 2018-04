Babel Bakal Jadi Tuan Rumah Kejurnas Taekwondo

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Tak lama lagi provinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel) bakal menjadi tuan rumah untuk Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) Senior-Junior berikut Kejuaraan Nasional (Kejurnas) cabang olah raga (cabor) Taekwondo.

Demikian hal ini disampaikan oleh ketua Universal Taekwondo Indonensia Profesional (UTI-Pro) Bangka Belitung, Abdul Wahib kini menyandang DAN V Taekwondo kepada bangkapos.com, Selasa (10/4/2018) malam.

Dijelaskanya lebih lanjut, rencana kegiatan Kejurwil Senior-Junior tahun 2018 ini termasuk Kejurnas Indonesia Children Taekwondo Union pun bakal diselenggarakan pada bulan Agustus 2018 mendatang.

"Tempat kegiatan Kejurwil maupun Kejurnas Taekwondo itu nanti bertempat di GOR Sahabudin, Air Itam, Kota Pangkalpinang," terang Abdul Wahib didampingi Kurdianto, SH., salah satu pengurus UTI-Pro Bangka Belitung,

Lebih lanjut dijelaskan, khusus untuk Kejurwil nanti akan diikuti oleh para peserta dari 10 provinsi di wilayah Sumatera.

Sedangkan untuk Kejurnas Indonesia Children Taekwondo Union (ICTU) akan diikuti para peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Para peserta yang mengikuti even Kejurwil Senior-Junior jika lolos dan mendapat peringkat 4 besar akan mendapatkan tiket mengikuti even Best of the Best, NATIONAL KUKKIWON CUP bulan Nopember 2018 nanti di Jakarta.(*)