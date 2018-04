Beredar di Medsos Trailer Film Dokumenter tentang Ahok

BANGKAPOS.COM - Kisah kehidupan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan difilmkan dalam sebuah film dokumenter.

Hal itu tampak dari situs penggalangan dana kitabisa.com pada Senin (9/4/2018)

Kennedy Jennifer Dhillon, seorang sutradara dan penulis buku yang melakukan penggalangan.

Film Ahok yang diberi judul sementara 'Have I Done The Right Thing' merupakan sebuah film yang ia garap bersama sahabatnya Mindo Carlo Sopar Pasaribu.