Gelar Pasar Murah, Lapak Bawang dan Beras Ramai Diserbu Warga

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Lapak beras dan bumbu (bawang dan cabai) tampak menjadi lapak yang paling laris didatangi warga pada Pasar Murah di Lapangan PALAD, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Selasa (10/4/2018) pagi.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Pangkalpinang, Eka Subehi mengaku bahwa harga kedua bahan pokok dan bumbu tersebut berada jauh di bawah harga pasar.

Pada pasar murah di Pangkalbalam, ‎beras dijual seharga Rp 115 ribu per 10 Kilogram. Harga ini di bawah HET yakni Rp 13.300 per kilogram. Adapun bawang merah dijual Rp 30 ribu per kilogram di saat harga di pasar mencapi Rp 40 ribu per kilogram.

"Beras itu di bawah HET, jadi warga masih terbantu. Bawang merah hari ini kami monitor di pasaran itu Rp 40 ribu per kilogram, hari ini Rp 30 ribu per‎ kilogram," kata Eka kepada Bangka Pos di lokasi pasar murah.

Pasar murah jelang ramadan dan Idul Fitri digelar satu kali di tiap kecamatan‎ yang ada di Pangkalpinang. Hingga hari ini baru tiga kecamatan (Rangkui, Taman Sari, Pangkalbalam) yang telah mengadakan kegiatan yang diharapkan dapat membantu warga tersebut.

Warga menyerbu lapak yang menjual bawang dan cabai pada Pasar Murah di Lapangan PALAD, ?Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Selasa (10/4/2018) (Bangka Pos/Dedi Qurniawan)

Berikut Jadwal Pasar Murah Selanjutnya di Pangkalpinang:

1)‎ Kecamatan Bukit Intan (Lapangan Bola Temberan, 12 April 2018)

2) ‎Kecamatan Girimaya (Halaman Kantor Wali Kota, 16 April 2018)

3) Kecamatan Gabek (Halaman Kantor Camat Gabek, 18 April 2018)

4) Kecamatan Gerunggang (Halaman Kantor Polsek Gerunggang, 26 April 2018).‎

(Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Pangkalpinang/deq)