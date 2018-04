Istri Zumi Zola Bilang Keluarganya Sudah Kaya Sejak dari Kakek

BANGKAPOS.COM - Gubernur Jambi Zumi Zola ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/4/2018).

Artis yang kini menjadi gubernur ini terjerat kasus suap senilai Rp 6 milyar.

Kasus suap ini berkaitan dengan Rancangan APBD Jambi 2018.

Sebelumnya diketahui, Zumi Zola memiliki vila mewah milik keluarganya.

Vila ini ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bangunan bercat putih ini terdiri dari dua lantai.

Namun, vila ini tidak tampak jelas karena diberi pagar.

Yang jelas bangunan tersebut berukuran besar dan tampak megah.

Vila ini sempat digeledah oleh tim penyidik KPK.

Tim menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan kasus yang menjerat Zumi Zola.

Selain itu, penyidik juga menemukan sebuah brangkas berukuran 2x1 meter di lantai bawah.

Setelah dibuka, KPK mendapatkan pecahan uang rupiah dan dollar Amerika Serikat.

Uang tersebut diduga sebagai gratifikasi.

Melansir dari Tribun Solo, istri Zumi Zola, Sherrin Tharia sempat curhat di Instagramnya.

Ia mengatakan kekayaannya sudah ada dari kakeknya.

Sherrin Tharia dan Zumi Zola tidak langsung kaya setelah suaminya menjabat sebagai gurbernur.

Hal ini berawal saat komentar negatif muncul di Instagram Sherrin Tharia.

Warganet tersebut mengomentari unggahan Sherrin Tharia ketika ia sedang menggenggam handphone.

"Communicate. Even when it’s uncomfortable or uneasy. One of the best ways to heal, is simply getting everything out," tulisnya.

Banyak netter yang men-support wanita yang dinikahi Zumi Zola pada 16 Maret 2012 itu atas apa yang dialami sang suami.

@faisalacmad11: be patient and calm, life must go on.

@perhiasan_18k: Yang tabah ya bu... Semua hrs di lalui.

@winda_ratu_mci: Semoga slalu jd istri yg kuat n mendampingi suami dlm kondisi apapun buk syantik saya slalu doakan yg trbaik utk keluarga kecil ibuk be strong women right.

@c_ql23: semoga kuat ya ibu...

Namun, ada satu komentar negatif netter yang langsung mendapat respon dari Sherrin Tharia.

"nyesel kayaknya yah punya laki xxxxxx xxxxx?" tulis akun @wa_hyu20.

Komentar ini pun langsung dibalas Sherrin Tharia dengan, "@wa_hyu20 oh maaf keluarga kami sudah kaya dr kakek kami."

Namun, balasan Sherrin Tharia ini malah memicu komentar warganet lainnya.

"@stharia jgn takabur bu., Allah SWT sangat mudah membolak balikkan keadaan..semudah membalikkan telapak tangan," tulis @silviabaela.

Tak ingin berlarut dalam adu komentar, Sherrin Tharia lekas mengklarifikasi maksud ucapannya tersebut.

"Dan itu bukan maksud saya sombong, saya hanya menjelaskan posisi keluarga saya yg sebenarnya," tulis dia.

Sherrin Tharia selalu berpakaian santun.

Ia mengenakan pakaian yang membuatnya anggun dalam balutan hijab.

Zumi Zola ditangkap

Zumi Zola ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama di Rutan C1 KPK.

Melansir Kompas, Zumi tiba di Gedung KPK pada pukul 10.00 WIB.

Ia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye itu keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.45 WIB.

Kader PAN ini tidak buka suara meski ditanyai oleh sejumlah wartawan.

Sebelumnya, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.

Keduanya diduga melanggarkan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (Tribunnews.com)