Buat Kontroversi Deddy Corbuzier Sebut UN Tidak Penting dan Tantang Adu Tes IQ

BANGKAPOS.COM- Saat ini, siswa SMA sedang menjalani Ujian Nasional (UN).

Usai UN SMA, bakal berlanjut dengan UN SMP.

Terkait pelaksanaan UN yang tengah berlangsung ini, Deddy Corbuzier mengunggah sebuah video di akun Instagramnya, Rabu (11/4/2018).



Dalam videonya itu, Deddy mempertanyakan bagaimana jika pembuat soal UN atau yang ia sebut dengan 'orang-orang di atas ditantang' untuk mengerjakan soal UN yang mereka buat.

Deddy penasaran apakah orang-orang itu bisa mengerjakan soal itu ataukah tidak.

Atau sebenarnya mereka hanya bisa membuat tapi tidak bisa menjawabnya.

Diketerangan videonya, Deddy menantang para pembuat soal UN untuk adu IQ dengan dirinya.

Ia menegaskan adu IQ, bukan adu menjawab soal.

"UN? %£¥\<~!!!!!!!!!! @kemdikbud.ri My IQ is 142.. Gw tantang... Adu pintar Yuk yang buat soal UN sama Gw.

ADU PINTAR YA.. Adu TEST IQ.. BUKAN ADU JAWAB SOAL GA PENTING. YANG GAK GUNA DAN KADANG SALAH CETAK!

Dan buat orang tua.. Kalau anak anda tidak lulus krn UN... So what!! Biarkan.. Masa depan anak kalian BUKAN DI BATASI OLEH SEBUAH UJIAN.

Gak bisa ikut ikatan DINAS... WELL HOW MUCH U THINK IT EFFECT U? NONE.," tulis Deddy.

Postingan Deddy disambut beragam netter.

reagenivan: UN tuh ya GA ADIL...tiap anak berbeda-beda,tapi cara lulusnya harus sama...WTF! ... jangan nilai ikan dari cara dia memanjat pohon,krna ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya (einstein)

axlpramantas: Sombong + kaya + jenius, "Deddy (Stark) Corbuzier..."

tegarkriswinardi: Nice, sir! I agree with you!

rayrafi_: USBN SMP sekarang nilai harus di atas 6 kalo di bawah 6 gak bakalan lulus. #kamimanusiabukanrobot

ariadrianto81: Setuju wkwk soalnya itu gak sepadan banyakan soal yang osn bahkan kan kasihan siswa yang notabennya kurang memahami mapel tersebut.

febridwipratama: saya berfikir, apakah pembelajaran selama 3 tahun hanya untuk UN ,yang hanya dilaksanakan 4 hari tersebut ..hmm

(TribunSolo.com/Daryono)