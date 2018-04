Dikenal Artis Cantik dan Seksi, Nikita Mirzani Ngaku Puas Dapatkan Hal Ini dari Suami Barunya

BANGKAPOS.COM - Nikita Mirzani kali ini mengungkapkan apa yang diinginkannya dari sang suami, Dipo Latief.

Niki pun menyampaikannya lewat keterangan sebuah foto yang diunggah di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_17.

Dalam postingan tersebut, Niki tampak mengunggah kebersamaannya dengan sang suami.

Lewat keterangan foto itu, Niki mengungkapkan apa yang diinginkannya dari sang suami.

Memiliki suami yang berprofesi sebagai seorang pengusaha, ternyata Niki tak melulu mengejar hartanya.

Meski tak menyebut untuk dirinya sendiri, namun tulisan Niki seolah mengisyaratkan apa yang diinginkannya.

Menurut Niki, seorang wanita baik tidak tertarik dengan uang atau status dari seorang pria yang dicintainya.

Bagi Niki, yang diinginkan dari perempuan baik dari pria spesialnya yakni waktu, kesetiaan, cinta, dan komitmen.

Tampaknya ini juga yang diinginkan oleh Niki dari Dipo Latief.

Tak lupa ungkapan sayang juga dituliskan oleh Niki untuk sang suami dalam caption tersebut.

"A good women is not interested in your money or your status, what she want from YOU is YOUR time, Loyalty, LOVE, and Commitment, LOVE YOU DADDY."