Ratu Elizabeth Klaim Masih Keturunan Nabi Muhammad, Begini Asal Kisahnya

BANGKAPOS.COM - Sebuah kabar mengejutkan belakangan beredar di internet maupun media sosial.

Penguasa tertinggi monarki Inggris saat ini, yakni Ratu Elizabeth II, disebut merupakan keturunan dari Nabi Muhammad.

Bila anda mengetikkan kata Queen Elizabeth dan Muhammad sebagai kata kunci di Google, maka artikel terkait hal ini akan bermunculan.

Sejumlah media, baik dari Inggris, seperti The Daily Express, The Daily Mail, maupun media-media Asia, seperti Times of India, menulis soal kabar ini.

Benarkah para penguasa kerajaan Inggris, masih keturunan dari Nabi Muhammad ?

Dari mana kabar ini pertama kali berhembus?

Dikutip dari Times of India, kabar soal silsilah mengejutkan antara Ratu Elizabeth II dan Nabi Muhammad ini berasal dari Maroko.

Kabar ini muncul lewat artikel di Al-Ousboue, sebuah koran berbahasa Arab yang terbit di Maroko, negara berpenduduk mayoritas muslim di Afrika.

Arikel itu ditulis oleh wartawan Al-Ousboue bernama Abdel-Hamid Al-Awni, dan terbit pada Maret 2018.

Saat menulis artikel tersebut, Abdel-Hamid Al-Awni bersandar pada gagasan yang dimunculkan oleh seorang penulis Amerika bernama Harold B Brooks-Baker, pada 1986.

Dalam artikelnya, Abdel-Hamid Al-Awni menulis, keluarga kerajaan Inggris mendapat 'darah' keturunan Nabi Muhammad dari Abu Al Qashim, seorang Raja Arab yang pernah berkuasa di Sevilla, Spanyol.