11 Ucapan di Peringatan Isra Miraj 2018 yang Sejukkan Hati

BANGKAPOS.COM - Umat Islam akan memperingati Isra Miraj pada Sabtu (14/4/2018).

Bagi umat muslim, Isra Miraj adalah peristiwa penting, karena saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat lima waktu.

Dilansir dari TribunJogja, menurut sebagian ulama, Isra Miraj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab (tahun 621 M), pada periode akhir kenabian di Mekkah sebelum hijrah ke Madinah.

Isra dan Miraj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja.

Isra merupakan peristiwa “diberangkatkan” Nabi Muhammad oleh Allah dari Masjidil Haram Mekkah ke Masjidil Aqsa Jarussalem Palestina.

Sedangkan Miraj adalah peristiwa Rasulullah dinaikkan ke langit dari Masjidil Aqsa.

Ini adalah peringatan Isra Miraj 2018 bagi umat Islam.

aat memperingatinya, tak hanya perlu mengingat lagi tentang kejadian bersejarah yang terjadi di masa Nabi Muhammad.

Namun kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah dan mempertebal keimanan.

Nah, di hari istimewa tersebut, tak ada salahnya kita mendoakan saudara kita seagama sembari mengucapkan selamat merayakan Isra Miraj kepada mereka.

Dirangkum TribunJatim.com dari berbagai sumber, berikut kumpulan ucapan di peringatan Isra Miraj yang bisa jadi referensi kamu.

#1

Selamat hari Isra Miraj bagi seluruh muslim di dunia.

Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita semua.

#2

Selamat hari raya Isra Miraj untuk semua umat muslim!

Hopefully today can be a blessed day for all of us

#3

Selamat memperingati Hari Isra Miraj bagi umat muslim yang merayakan.

Semoga bisa mendapatkan kesempurnaan iman dan islam.

#4

Selamat memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam.

Tingkatkan keimanan & ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

#5

Selamat memperingati Isra Miraj Rasulullah Muhammad SAW untuk saudaraku umat Islam.

Semoga kita bisa selalu meneladani akhlak mulia beliau.

#6

Selamat merayakan Isra Miraj bagi umat Islam yang menjalankan.

Selamat libur bagi umat lainnya.

Damai di bumi, damai beragama, meski berbeda.

#7

Selamat Merayakan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Semoga Indonesia DAMAI, MAKMUR, dan ADIL dalam lindunganNYA. Aamiin.

#8

Selamat pagi.

Selamat menikmati libur di hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Semoga hikmah dan kebahagiaannya menyertai kita.

#9

Happy Isra Miraj of Prophet Muhammad SAW, 27 Rajab 1439 H for all Moslem all over the world.

#10

Happy Isra Miraj 1439 H to all moslems in the world.

Say thank to Allah who gave us a leader, the light of life, Prophet Muhammad SAW.

#11

Happy Isra Miraj for you all Muslim in the world.

We love Nabi Muhammad SAW. 27 Rajab 1439 H.

