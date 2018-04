Nyaris Jadi Tentara hingga Beri Nama Anaknya Makka, Inilah Sosok Si Fenomenal Mohamed Salah

BANGKAPOS.COM - "Mo Sa-la-la-la-lah, Mo Sa-la-la-la-lah, if he's good enough for you, he's good enough for me, if he scores another few, then I'll be Muslim too,"

Demikianlah Liverpudlian, atau fans Liverpool, menyanyi, ketika Mohamed Salah, pemain jagoan mereka, mencetak gol.

Artinya kira-kira : Mo Salah, Mo Salah, bila dia cukup bagus bagimu, maka dia cukup bagus pula untukku, bila dia mencetak gol lagi, maka aku akan menjadi muslim pula.

Mohamed Salah (orang Inggris kerap menyingkat nama Mohamed menjadi Mo) memang menjadi pemain fenomenal di Liga Inggris musim ini.

Dia berpeluang besar menjadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini.

Torehannya sungguh mengesankan.

Satu gol terbaru yang ia cetak ke gawang Bournemouth, Sabtu (14/4/2018) malam, membuat dia mencetak 40 gol di semua kompetisi untuk Liverpool.

Angka yang hanya bisa disamapi oleh legenda Liverpool, Ian Rush dan Roger Hunt.

Nah, banyak berita soal Salah, dan ada beberapa hal soal sisi luar lapangan, yang tak diketahui publik.

Termasuk soal kehidupannya sebagai seorang muslim taat.

Berikut 5 fakta unik soal Mo Salah, dikutip dari Sportskeeda :

1. Milik Semua Orang

Banyak pesepakbola dunia membuat pernikahan mereka seperti selebritis ; serba rahasia dan tertutup.

Lionel Messi misalnya.

Pernikahannya supermewah, tapi dia hanya mengundang orang-orang tertentu.

Yang keterlaluan, beberapa kerabat dekat mengeluh, karena tak diundangnya!

Tapi Mohamed Salah Ghali, nama lengkapnya, sungguh berbeda dan unik.

Untuk menunjukkan dia milik bangsa Mesir, da membuka lebar-lebar pintu pesta pernikahannya.

Semua orang di kampungnya, bisa masuk dan makan di sana.

Mereka yang datang pun beragam, mulai rakyat jelata, sampai penyanyi terkenal di Mesir!

Salah menikahi pujaan hatinya, Magi, pada 2013.

2. Makka

Salah dan Makka (sportkeeda)

Sudah jadi rahasia umum, Mohamed Salah adalah seorang muslim taat.

Cintanya kepada religi, kadang diekspresikan dengan bersujud setelah mencetak gol.

Nah, satu bentuk cinta lainnya kepada Islam, agama yang dia peluk, adalah pilihan nama pada anaknya.

Anaknya bernama Makka, atau Mekkah, tanah suci bagi umat Islam di Arab Saudi.

3. Kontroversi

Kontroversi di Swiss (sportkeeda)

Tak cukup mudah menjadi seorang muslim di Eropa.

Mo Salah pernah dihujani kritik oleh warga Mesir, setelah dia diundang jadi bintang tamu sebuah acara televisi di Swiss.

Saat itu Salah masih bermain di Liga Swiss, bersama FC Basel.

Salah menerima penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Swiss.

Di acara itu, dia mendapat kecupan dari presenter wanita cantik.

Dia pun dihujani kritik di Mesir, menganggap bahwa hal itu tak pantas dilakukan seorang muslim.

Salah pun mengeluh : "Mereka lupa penghargaan yang saya terima, dan malah fokus ke momen ciuman,"

"Di Swiss, semua orang menghormatiku, sementara di kampung halaman, aku malah dicerca," ujar Salah.

Menurut Salah, dia hanya menghormati budaya bangsa lain, di mana dia akan dianggap tidak sopan bila tiba-tiba menolak untuk dikecup oleh si presenter.

4. Tentara

Mo Salah (kanan) dalam seragam militer (sportkeeda)

Tahukah anda, Salah pernah nyaris jadi tentara di Mesir.

Mesir adalah negara yang menerapkan wajib militer.

Semua orang harus bertugas jadi tentara, kecuali beberapa profesi yang menjadikan lolos dari program wamil ini.

Termasuk pesepakbola.

Nah, saat didatangkan Chelsea dari FC Basel, status Salah tak jelas.

Ujung-ujungnya, dia tak masuk dalam daftar warga negara yang bebas wamil.

Pejabat asosiasi sepakbola Mesir, Ahmed Hassan, kemudian membantu situasi Salah, dan memasukkan nama Salah sebagai pesepakbola yang bekerja di Inggris.

Salah pun terbebas dari tugas wamil.

5. Super Cepat

Mohamed Salah dikenal sebagai pemain yang sangat cepat.

Pemain Real Madrid, Raphael Varane tak malu mengakuinya.

Ia pernah bertugas menjaga Salah saat Madrid bersua AS Roma.

Dia kerap kewalahan mengimbangi lari Salah.

Padahal, Varane berstatus sebagai pemain tercepat di Madrid, mengalahkan Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo!

6. Menangis Meski Menang

Dikutip dari situs resmi AS Roma, Mohamed Salah sejatinya mengawali karir sebagai bek sayap.

Dia memulai karir sebagai pesepakbola muda di klub Mesir, El Mokawloon.

Dia kerap memohon ke pelatih agar diberi kesempatan bermain sebagai penyerang, bukannya bek sayap.

Pernah, timnya menang 4-0 dan Salah ikut bermain.

Bukannya merayakan, dia malah menangis.

Dia sedih, karena tak ikut mencetak gol. (TribunSolo.com)