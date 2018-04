Sudah Hidung Mancung, Bibir Tebal Jessica Iskandar Disebut Mirip Kylie Jenner, Intip Foto Selfienya

BANGKAPOS.COM -- Setelah pindah ke Amerika, Jessica Iskandar kerap membagikan potret aktivitasnya selama berada di negeri Paman Sam.

Bahkan baru-baru ini wanita yang akrab disapa Jedar ini mengunggah foto selfienya.

Namun penampilan Jedar dianggap berbeda lantaran bibirnya terlihat lebih tebal dan hidungnya lebih mancung.

Dalam unggahan foto selfienya, tampak Jedar memamerkan rambutnya yang kini diwarnai pirang.

Jedar juga tampak cantik dengan kaus rajut warna biru orange.

"Love is in the hair.. Let your hair do the talking

My hair color by @glamhairculture.sby," tulis Jessica Iskandar dalam keterangan unggahannya, Sabtu (14/4/2018).

Dalam unggahanya yang lain, Jedar juga mengunggah potret cantiknya mengenakan topi warna hitam.