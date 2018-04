Aktor Ganteng Lee Min Ho Ikut Wajib Militer, Tampangnya Pakai Seragam Bikin Meleleh

BANGKAPOS.COM -- Pelatihannya yang ketat akhirnya selesai dan dia sekarang siap untuk melakukan tugas pelayanan publik.

Bagi banyak penggemar dan pecinta K-drama, Lee Min Ho adalah salah satu aktor yang paling populer dan terkenal di bidangnya.

Dia populer untuk perannya di K-drama seperti ‘Boys Over Flowers’, ‘Legend of the Blue Sea’, dan banyak lagi film lainnya.

Mandat militer wajibnya telah membuat sedih banyak penggemar internasional.

Para fans berpikir bahwa mereka tidak akan dapat melihat Lee Min Ho selama dua tahun karena ia akan muncul saat melayani negaranya.

Tapi waktu pasti berlalu dengan cepat. Aktor Korea sudah menyelesaikan pelatihan empat minggu di Pusat Pelatihan Tentara Korea di Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan, dan sekarang akan memulai tugas pelayanan publik.

Foto-foto Lee Min Ho yang sedang tersenyum menjadi viral di media sosial Korea, meyakinkan penggemar bahwa ia menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

Dalam foto-foto itu, aktor ganteng tersebut berjalan melalui kerumunan penggemar yang bersemangat.

Sampai pelatihan ini dimulai, Lee Min Ho telah melayani sebagai petugas layanan publik, karena cedera yang diderita dalam dua kecelakaan mobil terpisah pada tahun 2006 dan 2011.

Meskipun dia bisa dibebaskan dari tugas militer, aktor itu memutuskan untuk tetap melakukannya.

Sekarang Lee Min Ho akan kembali ke tugas pelayanan publiknya di Pusat Kesejahteraan Sosial Suseo di Kantor Distrik Gangnam.

Di sana ia akan melanjutkan tugasnya sebagai petugas layanan publik untuk sisa pendaftarannya.

Lee Min Ho mengambil foto selfie dengan beberapa prajurit yang ia dekati saat upacara wisuda.

Dia kemudian terlihat di salon kecantikan, menyapa dan mengakui para penggemarnya yang dengan sabar menunggunya.

