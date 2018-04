Anggun Dapat Kado Terindah, Lagunya Masuk Dalam Top 10 Charts Billboard di Amerika

Anggun C Sasmi

BANGKAPOS.COM - Anggun, C Sasmi yang dikenal sebagai Juara World Music Award, Goodwill Ambassador United Nations, Juri Internasional Asia’s Got Talent, kembali membuat kejutan.

Namanya tercatat dalam sejarah menjadi artis Indonesia yang pertama berhasil menempati posisi Top 10, di charts Billboard selama lebih dari 15 minggu berturut-turut.



Berkat lagu berjudul ‘What We Remember’ inilah, Anggun mendapatkan respon yang luar biasa sejak pertama kali di rilis.

Hebatnya lagi, lagu Anggun bisa bertengger di Top 10 Billboard selama 3 minggu berturut-turut melalui versi remix khusus US secara luas telah diputar di dance club dan dance radio di seluruh Amerika.

“Terus terang saya sangat gembira sekali setelah melihat single lagu saya yang berjudul ‘What We Remember’ menjadi hit untuk lagu dance di Amerika Serikat, saya begitu merasa terhormat sekali bisa melihat bahwa 20 tahun sejak posisi charts pertama di Amerika dengan lagu ‘Snow on the Sahara’, music saya masih diputar dan dinikmati disana",kata Anggun, Minggu (15/4/2018) di Jakarta.

Mengingat jadwal kerjanya Anggun yang begitu padat sehingga tidak memungkinkannya untuk melakukan perjalanan ke Amerika pada beberapa bulan terakhir dirinya berencana untuk segera terbang langsung ke Amerika Serikat.

“Saya akan segera terbang ke Los Angeles. Saya menjadi seorang juri terhormat untuk Sony Picture pada festival film bersama dengan aktris Megan Boone dari TV series Blacklist dan saya akan terbang ke Los Angeles pada musim panas ini”, ujar Anggun.

“Para penggemar saya pasti tahu, kalau saya sangat sibuk karena ada job di Eropa, karena saya baru saja melakukan rekaman duet bersama Shane Filan dari grup Westlife dalam waktu dekat ini, saya mempunyai jadwal tidak kurang dari 2 buah acara TV di Perancis, sebuah konser di Italia, jadwal sesi photo cover depan di majalah Perancis terkenal dan masih banyak lagi yang harus dilakukan.

Saya meminta maaf untuk tidak dapat meluangkan waktu kosong sebanyak yang saya bisa untuk para penggemar saya diluar Eropa”, ucap Anggun.

“Untuk penggemar fanatik saya di Indonesia dan Malaysia, saya akan berikan single terbaru yang berjudul "The Good is Back", pada 20 April mendatang, yang diambil dari album terbaru ‘8’ dengan dua talenta artis yang berbeda.

“Ini merupakan sebuah hadiah terindah buat saya dan para penggemar di Indonesia dan Malaysia, karena di sana saya banyak mendapatkan dukungan”, ungkap Anggun.