Grand Final Indonesian Idol, Lagu ini yang Bakal Dibawakan Abdul dan Maria

BANGKAPOS.COM - Senin (16/4/2018) malam nanti, Grand Final Indonesian Idol 2018 akan digelar dan disiarkan langsung dari Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.

Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir, merupakan dua finalis tersisa yang akan bersaing dalam Grand Final Indonesian Idol malam nanti.

Abdul yang merupakan kontestan asal Denpasar, Bali dan Maria Simorangkir kontestan asal Medan akan bersaing untuk mendapatkan mahkota juara The Next Idol 2018.

Lagu apa yang akan mereka bawakan?

Abdul malam ini akan menyanyikan lagu Fix U dari Coldplay.

Sementara Maria akan menyanyikan lagu MY HEART WILL GO ON yang dinyanyikan Celine Dion.

Tak hanya tampil solo, Abdul dan Maria tidak hanya akan akan berkolaborasi dengan dua musisi yang dihadirkan di babak grand final.

Dua musisi tersebut adalah Jevin Julian dan komposer Yovie Widianto.

Abdul X Jevin Julian membawakan lagu berjudul Cobalah Mengerti (NOAH), sementara Maria X Jevin Julian akan membawakan lagu Risalah Hati (Dewa 19).

Bertemakan Special Collaboration, Abdul berkolaborasi dengan Yovie Widianto membawakan lagu Peri Cintaku (Marcel Siahaan) dan lagu Suratku (Hedi Yunus).

Sementara Maria x Yovie Widianto membawakan lagu Bukan Untukku (Rio Febrian) dan lagu Mantan Terindah (Kahitna).

Grand Final Indonesian Idol 2018 akan dihelat dua kali, yakni Senin (23/4/2018) pekan depan.(*)