Olahan Empek-Empek Modern Khas Cordela Hotel Pangkalpinang

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hotel Cordela Pangkalpinang menginovasi sebuah menu makanan baru yang terinspirasi dari makanan lokal masyarakat Bangka Belitung. Menu tersebut adalah Empek-empek Cordon Bleu.

I Fu Mie Saus Kepiting (Bangka Pos/Putrie Agusti Saleha)

Pada umumnya olahan Cordon Bleu berbahan dasar daging ayam yang di fillet dan digulung dengan daging asap dan keju mozarella sebagai isian.

"Biasanya memang berbahan dasar ayam, tapi disini kami buat menggunakan adonan empek-empek sebagai pengganti ayam, lalu adonan empek-empek tersebut dilapisi dengan daging asap dan keju mozarella, kemudian di lumuri tepung roti dan digoreng." Jelas Sudirman selaku Chef di Cordela Hotel ketika di jumpai Bangka Pos, selasa (17/04/2018).

Ayam Goreng Thailand dan Ayam Saos Barbeque (Bangka Pos/Putrie Agusti Saleha)

Untuk paduan rasa sendiri, ternyata olahan tersebut sangat cocok bila dipadan kan dengan keju mozarella yang menambah sensasi gurih pada empek-empek tersebut. Apalagi apabila dipadankan dengan saus barbeque dan cuka sebagai pelengkap.

Selain Empek-empek Cordon Bleu terdapat beberapa menu baru lainnya yang dihadirkan Cordela Hotel yang tak kalah enaknya.

Nasi Campur ala Cordela (Bangka Pos/Putrie Agusti Saleha)

"Menu baru lainnya kita punya nasi campur ala Cordela, I Fu Mie saus kepiting, Ayam goreng Thailand, Ayam Saus Bbq, Es Krim Goreng dan AvCoff atau Avocado Coffee" Tambah Sudirman.

Disampaikan juga oleh Sudirman bahwa menu nasi campur Cordela dan I Fu Mie saus kepiting merupakan menu baru dari pusat. Jadi, menu tersebut dapat ditemukan di semua hotel Cordela yang ada di Indonesia.

Es Krim Goreng (Bangka Pos/Putrie Agusti Saleha)

"Nasi Campur ala Cordela ini nasinya merupakan nasi yang digoreng dengan ebi, lalu kita bentuk kerucut dengan banyak pelengkap seperti saute kacang panjang, bakwan jagung, sapi cabe hijau, ayam saus balado, dan cumi goreng." Ujarnya.

Bagi para penyuka kuliner, tak perlu ragu untuk mencicipi menu baru yang ditawarkan oleh Hotel Cordela Pangkalpinang, selain rasanya yang lezat dan pas di lidah, harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau.

Empek-empek Cordon Bleu (Bangka Pos/Putrie Agusti Saleha)

"Untuk harga makanan yang ada di resto hotel kita, semuanya dibawah Rp. 50.000,00. Tidak ada yang diatas harga tersebut. Kecuali untuk menu all you can eat." Imbuhnya.