6 Singkatan yang Sering Kita Ucap, Ternyata Punya Kepanjangan Unik, Mulai Dari HVS Sampai BH

BANGKAPOS.COM - Kita sering kali hanya tahu cara penyebutan benda-benda saja, tanpa tahu arti yang sebenarnya.

Padahal akan lebih baik jika kita huga tahu arti sebenarnya dari nama-nama benda yang sering kita ucap ini agar paham.

Benda-benda berikut ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita gunakan.

Namun biasanya kita tak mau ambil pusing dengan arti sebenarnya dari beberapa benda yang namanya mengandung singkatan berikut.

Padahal ternyata benda-benda ini punya arti dan kepanjangan yang unik lo! Apa saja ya? Berikut ulasannya :

1. HVS

Kertas HVS menjadi bagian penting dari kegiatan administrasi, perkantoran, maupun pendidikan. Tanpa kertas ini tugas yang harus kita kerjakan mungkin tidak bisa kita kerjakan. Tapi pernahkah kamu berpikir apa maksud dari nama HVS?

HVS adalah singkatan dari HourVrij Schrijfpapier. Dalam bahasa Belanda berarti kertas bebas serat kayu.

2. Captcha

Captcha merupakan sebuah tes yang harus dilakukan sebelum kita membuat akun atau mengisi formulir secara online.

Captcha ternyata juga memiliki singkatan yang cukup unik.

Kepanjangannya adalah Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans. Istilah ini diciptakan pada tahun 2003 oleh empat orang yaitu Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper, dan John Langford.

3. URL