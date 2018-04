Ini Tanggapan Panwaslu Pangkalpinang Soal DPT Pilwako 2018

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang menerima hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2018 sebanyak 126949 Pemilih.

Sebelumnya DPT ini ditetapkan oleh KPU Pangkalpinang memalui pleno rekapitulasi yang digelar di Meeting Room Hotel Puncak, Rabu (18/4/2018).

‎Anggota Panwaslu Kota Pangkalpinang Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Luksin Siagian mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan rekomendasi perbaikan DPS karena ditemukan 800-an pemilih pada DPS yang berpotensi sebagai data pemilih ganda dan harus ditindaklanjuti oleh KPU Pangkalpinang.

Data tersebut, menurut Luksin, telah ditindaklanjuti KPU Pangkalpinang.

Namun, pihaknya masih ingin meminta KPU menyediakan data tersebut secara by name by address guna dicek kembali tindaklanjutnya di lapangan.

"Data ini sudah kami minta untuk ‎ditindaklanjuti atau belum, kata KPU sudah. Kami mau minta data daftar yang tidak memenuhi syarat untuk memastikannya. Itu termasuk rekomendasi kami adanya temuan daftar pemilih ganda antara Kabupaten Bangka dan Pangkalpinang," kata Luksin. (*)