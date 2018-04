Tengah Hamil Tua dan Alami Kabar Duka, Bagian Tubuh Marissa Nasution Ini Jadi Sorotan

BANGKAPOS.COM - Bagi seorang wanita, memiliki anak dan menjadi seorang ibu merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan.

Hal ini pulalah yang diinginkan oleh presenter Marissa Nasution.

Diketahui, istri Ben itu saat ini tengah hamil.

Walaupun, Marissa juga sempat dirundung kabar duka.

Melalui postingan di akun Instagram-nya, @marissaln, Marissa bercerita bahwa satu dari dua janin yang tengah dikandungnya itu meninggal pada 7 Februari 2018 lalu.

Hal itu terjadi setelah Marissa menjalani operasi.

Saat ini, kondisi Marissa sudah pulih di Singapura.

Begitu juga dengan janin satunya yang masih selamat.

"On the 7th February 2018 our daughter Moana’s heart stopped beating after undergoing fetal surgery

.

.

As parents we are both heartbroken and devastated grieving for our daughter but at the same time her sister is fighting every day

to survive and become stronger.

Mama and baby are recovering now in Singapore.