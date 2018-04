Cantiknya SPG di IIMS, 10 Hari Mejeng Segini Bayarannya, Ternyata Jutaan

BANGKAPOS.COM. JAKARTA - Seperti tahun sebelumnya, para peserta pameran otomotif Indonesia International Motor Show menghadirkan sales promotion girl (SPG) sebagai duta produk mereka.

Kehadiran SPG sudah seperti suatu hal wajib bagi peserta pameran IIMS 2018.

Selain sebagai pemanis, para SPG ini juga dibekali dengan pengetahuan akan produk otomotif yang dipamerkan.

Sehingga ketika ada pengunjung yang bertanya, SPG menjadi orang pertama yang akan menjelaskan.

Pameran otomotif Indonesia International Motor Show sendiri digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, sejak Kamis (19/4/2018).

Tampilan para SPG di berbagai booth peserta pameran tak kalah mengkilap dibandingkan mobil dan motor yang mereka perkenalkan kepada pengunjung.

Usher di booth Royal Enfield di IIMS 2018, Kamis (19/4/2018). (TRIBUNNEWS/APFIA)

Berapa sih gaji para SPG selama IIMS 2018?

Seorang SPG bernama Zora yang bertugas di booth Royal Einfield membocorkan tentang penghasilannya.

Dia mengaku mendapat gaji Rp 700 ribu per shift kerja per hari plus konsumsi.