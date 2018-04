Pakai Narkoba, Begini Cara Jennifer Dunn Mengelabui Faisal Harris

BANGKAPOS.COM - Sidang pengadilan kasus narkoba yang menjerat artis cantik Jennifer Dunn telah digelar tempat kamis (19/4/2018) kemarin.

Bertempat di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Hakim pun menguak mengenai kronologi pemesanan narkoba.

Dilansir dari Cumicumi, Terkuak jika Jennifer Dunn mengkonsumsi diam-diam benda haram tersebut tanpa sepengetahuan sang Suami Faisal Harris.

Bahkan ketika bandar narkoba mau menelpon soal penggerebekan, Jennifer Dunn justru ngomel karena sedang bersama Haris.

jennifer dunn faisal harris sarita ()

“Sebelum penangkapan, ada telepon dari FF, terus aku bilang jangan nelpon-nelpon ada suami aku.

Aku bilangnya ada my husband, because ada my husband.

Aku takut (FF nelpon) nanti ketahuan suami (pakai narkoba),” ucap Jennifer Dunn di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/4).



Jennifer Dunn mengaku menggunakan paket sabu yang dipesan

nya di dalam kamar bersama temannya. Jennifer Dunn beberkan di mana ia menyimpan barang haram itu agar tak ketahuan.

“Aku simpan dalam kotak bekas rokok. Pokoknya selesai pakai aku langsung buang supaya nggak ketahuan,” lanjut Jennifer dalam keterangannya

Ajak Sang Putri Saat Beli Sabu