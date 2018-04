Ini 4 Perhiasan Termahal yang Pernah Diciptakan di Dunia, Harga Capai Jutaan Dolar AS

BANGKAPOS.COM - Perhiasan merupakan satu hal yang lekat dengan peradaban manusia dari zaman dahulu.

Seiring perkembangan teknologi, perhiasan telah diciptakan dengan berbagai model dan bentuk.



Hingga kini, beberapa orang telah menciptakan ragam perhiasan yang memiliki nilai paling mahal.

Apa sajakah itu?

Dirangkum TribunTravel.com dari laman list25.com, berikut deretannya.

1. Batu Rubi Heart Of The Kingdom

(list25.com)

Kalung batu rubi dan berlian Heart of the Kingdom dijual dengan harga 14 juta dolar AS.

Kalung dengan liontin berbentuk hati dari batu rubi 40 karat dan dikelilingi berlian 155 karat ini diciptakan oleh rumah pengrajin perhiasan tertua di dunia, The House of Gerrard.

2. The Blue Bell of Asia

(list25.com)

Blue Bell of Asia diberi nama demikian karena warna safir, Belle yang berarti indah, dan Asia karena liontin safir biru Ceylon 392 karat ini ditemukan di Sri Lanka pada 1926.