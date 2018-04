Yuk Makan Sampai Lungoi di Hans Resto Novilla Sungailiat

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKA -- Anda bersama keluarga bingung ingin mengisi week end Sabtu malam dengan berburu kuliner, makan nikmat, enak dan sepuasnya?

Datang saja ke Hans Resto di Novilla Boutique Resort Sungailiat.

Ada menu bertema "Makan Sampai Lungoi" di sini. Hanya merogoh kocek Rp 98.000 perorang, anda bisa makan sepuasnya.

Berbagai hidangan tersedia, mulai barbeque, nasi goreng kampung, mie ayam, salad hingga spagetti tersedia.

General Manager Novilla Boutique Resort, Yohannes Christianto mengatakan, Novilla mengadakan barbeque buffet all you can eat, bertema lokal "Makan Sampai Lungoi" yakni makan sepuasnya sampai kenyang.

Konsep ini lebih ke arah barbaque khususnya makanan yang dibakar seperti beragam seafood, sate daging sapi, sate daging ayam, sosis dan lainnya.

Para pengujung juga bebas memilih 12 jenis sambal racikan, mulai Sambel Belacan Bangka, Dabu-Dabu Manado hingga Sambel Matah Bali.

"Ini merupakan gebrakan pertama Novilla, karena kita berencana ini akan jadi reguler setiap Sabtu malam. Bukan hanya diperuntukkan untuk tamu-tamu hotel saja, tetapi juga tamu umum," kata Yohannes kepada Bangka Pos, pekan kemarin.

Selain itu, para pengunjung bisa menikmati kue-kue jadul tempoe doeloe seperti kue angka delapan, kue bulan, kue gule warna warni, kue rintak, kue satu dan kue lainnya.