Dibully Video Mesra Bareng Ayu Ting Ting, Boy William Balas dengan Kalimat Menohok Ini

BANGKAPOS.COM - Usai mengunggah videonya bermesraaan di atas kapal bersama Ayu Ting Ting, Boy William mendapat beragam komentar dari warganet.

Tidak terkecuali komentar hujatan ditujukan kepadanya dan sang partner kerja.

Melihat hal tersebut, Boy pun kembali mengunggah sebuah video ke akun Instagramnya, Minggu (22/4/2018).



Kali ini dibubuhi dengan caption yang lebih menohok untuk para haters.

Pada video yang dibuat menggunakan aplikasi Tik Tok tersebut, tampak Boy sedang memakan sushi ikan mentah.

Caption yang ia tuliskan cukup panjang dengan memakai bahasa campuran, Indonesia dan Inggris.

"#HotMouth So many haters out there, sometimes we get heated and want to say something. Kadang mulut panas pengen bales. Mouth so hot, I even can fry a fish in there. Mendingan fry a fish dari pada waste energy speaking out to haters. Talk less, eat more"

Unggahan Boy William ini lantas kembali mendapat komentar dari warganet.

Banyak yang menyetujui pernyataan yang ia tulis.

Namun beberapa warganet menduga, haters bermunculan di Instagram Boy William karena kedekatannya dengan Ayu Ting Ting.