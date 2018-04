Ini 11 Artis Korea yang Dinilai Paling Cantik, Siapa Favoritmu?

BANGKAPOS.COM - Mungkin seleb Korea cewek yang saat ini kamu ketahui punya visual yang cantik, adalah YoonA ‘SNSD’ ataupun Suzy.

Tapi sesungguhnya, jauh sebelum mereka, ada juga nih nama-nama seleb cewek Korea yang dianggap punya visual paling cantik.

Bahkan semua seleb juga mengagumi kecantikan mereka lho!

Ini dia 11 seleb Korea cewek yang dianggap paling cantik. Kamu setuju?

Son Ye Jin

foto : soompi.com

Son Ye Jin ini aktor film, karena dia sudah banyak banget membintangi film Korea sejak tahun 2000.

Nama Son Ye Jin akhir-akhir ini lagi banyak diperbincangkan karena penampilannya di drama Something in the Rain yang dia bintangi bareng Jung Hae In. Di drama ini, Song Ye Jin terlihat sangat menarik dengan penampilannya yang awet muda padahal tahun ini dia sudah berusia 36 tahun lho!

Kim Hee Seon

foto : asiangrup.com

Mungkin enggak akan ada yang percaya kalau aktris ini sudah berusia 41 tahun! Kim Hee Seon ini punya wajah yang awet muda banget, bahkan di drama Angry Mom tahun 2015, dia masih bisa lho berperan pura-pura jadi anak SMA.

Han Ga In

Han Ga In lahir di tahun 1982, dan dia merupakan salah satu aktris yang sangat diakui kecantikannya. Dan ketika dia menikah di tahun di tahun 2005, banyak cowok di Korea yang patah hati lho! Hi-hi.