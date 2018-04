Nia Ramadhani Kelewat Pede, Gegara Wajahnya yang Cantik, Malah Banjir Kritikan Netter

BANGKAPOS.COM -- Artis peran Nia Ramadh

ani baru saja merayakan ulang tahun suami tercintanya, Ardi Bakri.

Anak dari pengusaha kaya Aburizal Bakri itu lahir pada 22 April 1979.

Di usianya yang ke-39 ini, Ardi merayakannya bersama istri dan kerabat terdekatnya.



Hal itu diposting di akun Instagram sang istri, Nia Ramadhani.

"Thank you Everyone for coming! Thank you for making it a great night of celebrations for @ardibakrie He is really Happy to celebrate his birthday with all of you-His closest friends and Family!!

Once again, Happy Birthday Din @ardibakrie," tulis Nia sambil memposting foto-foto perayaan ulang tahun suaminya tersebut.