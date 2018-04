Maria Simorangkir Juarai Indonesian Idol 2018, Ini Hadiah yang Ia Dapatkan

BANGKAPOS.COM--Setelah empat bulan lebih bersaing di ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol 2018, akhirnya nama Maria Simorangkir keluar menjadi pemenangnya.

Maria mengalahkan rivalnya, Ahmad Abdul yang juga memiliki suara yang khas.

Kemenangan ini didapatkan oleh Maria atas hasil poling penonton dan penggemarnya.

Malam ini Abdul tampil menawan dengan membawakan lagu "Won't Go Home without You" yang dipopulerkan oleh Maroon 5, sedangkan Maria tampil sempurna saat menyanyikan "Stand Up For Love" dari Destiny's Child.

Pada sesi berikutnya kolaborasi Ahmad Abdul-Glenn Fredly membawakan lagu "Kasih Putih" yang di-medley dengan "Hikayat Cinta" yang dipopulerkan Glenn Fredly bersama Dewi Perssik juga disambut standing ovation para juri.

Selanjutnya masih ada duet Maria Simorangkir bersama Sandhy Sondoro yang membawakan lagu "Tak Pernah Padam" yang di-medleydengan lagu "Gejolak Cinta" milik Indah Dewi PertiwifeatSandhy Sondoro juga mampu memukau para juri.

Kontestan asal Medan ini berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp 150 juta dan satu unit mobil, sedangkan Abdul selaku runner up mendapat hadiah Rp 100 juta dan satu unit mobil.

Maria juga berhak atas hadiah rekaman di Universal Music Indonesia.

Dengan demikian, Maria menjadi kemenangan kontestan dengan usia 16 tahun atau yang termuda selama ajang ini digelar.

Selamat ya Maria.

Jalan Menuju Juara