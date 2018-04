Di Amerika Badan Jessica Iskandar Makin Berisi, Hamil Ya?

BANGKAPOS.COM - Sosok artis Jessica Iskandar mendadak menjadi pusat perhatian lantaran pamit dalam sebuah program variety show salah stasiun televisi swasta yang dipandunya.

Ia mengatakan bakal tinggal di Amerika Serikat untuk setahun ke depan bersama putranya, El Barack Alexander.

Sejak saat itu, beragam spekulasi terus mengiringi.

Tak sedikit yang menyebutkan ia hamil.

Sebab, saat saat mengandung El Barack Alexander sampai akhirnya melahirkan, Jessica Iskandar juga menetap di negeri Paman Sam.

Selama berada di Amerika Serikat, Jessica pun kerap mengunggah foto dirinya.

Yang terbaru, ia mengunggah sebuah foto saat dirinya berada di Brooklyn, New York.

"The greatest thing in this world is to love and be loved in return. New York," tulisnya.

Unggahan tersebut menarik perhatian netter.

Mereka mengamati adanya perubahan bentuk tubuh Jessica.