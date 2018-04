Drama 7 Gol di Anfiled Pada Laga Pertama Semifinal Liga Champion, Liverpool Vs As Roma

Mohamed Salah mencoba melewati penjagaan Aleksandar Kolarov dan Patrik Schick pada laga semifinal Liga Champions antara Liverpool dan AS Roma di Stadion Anfield, Selasa (24/4/2018).(AFP/OLI SCARFF)

BANGKAPOS.COM - Liverpool meraih kemenangan telak atas AS Roma pada laga pertama semifinal Liga Champions di Stadion Anfield, Selasa (24/4/2018) atau Rabu dini hari WIB.

Tim berjulukan The Reds menang 5-2 atas AS Roma berkat gol Mohamed Salah (36', 45'), Sadio Mane (56'), dan Roberto Firmino (62', 69'). Dua gol balasan AS Roma dicetak Edin Dzeko (81') dan penalti Diego Perotti (85').

Keunggulan tiga gol ini menjadi modal Liverpool saat hendak melakoni laga kedua di kandang AS Roma, Rabu (2/5/2018) malam. Namun, tim berjulukan Si Merah tak boleh jemawa karena Roma punya pengalaman membalikkan keadaan meski tertinggal tiga gol.

Laga ini dimulai permainan terbuka yang diperagakan kedua kesebelasan. Ya, baik Liverpool dan Roma secara bergantian memperlihatkan permainan menyerang.

Belum lima menit usia pertandingan, sudah terjadi dua peluang jitu yang dibuat Kevin Strootman dan Mohamed Salah.

Nahas bagi Liverpool, Oxlade-Chamberlain malah terpaksa harus diganti pada menit ke-18 karena mengalami cedera justru seusai melakukan tekel terhadap Aleksandar Kolarov.

Liverpool justru semakin agresif menyerang begitu memasuki menit ke-30 jalannya laga.

Hasilnya, pada menit ke-35 Mohamed Salah berhasil memecahkan kebuntuan serangan The Reds. Namun, tak ada selebrasi dari Salah yang merupakan mantan pemain Roma.

Berawal dari umpan silang Roberto Firmino, Salah mampu melepaskan tendangan ke tiang jauh dan tidak mampu dijangkau kiper Roma, Alisson.

Sang mantan pemain itu benar-benar menjadi momok buat Roma. Tepat pada menit ke-45, Salah kembali mencetak gol lewat skema serangan balik cepat dan mencungkil bola saat tinggal berhadapan dengan Alisson.