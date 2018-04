PLN Babel Sabet Tiga Kategori IGA Awards 2018

Manajer Bidang KSA PLN Babel, Zufar menerima pengajugerahan IGA Awards 2018 oleh Chairman The La Tofi School of CSR

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PLN Babel sabet tiga penghargaan Indonesia Green Awards yaitu kategori pengembangan keanekaragaman hayati, rekayasa teknologi dalam menghemat energi, dan memelopori pencegahan polusi.

Ketiga kategori tersebut diraih lantaran keberhasilan PLN Babel mengembangkan program yang berdampak kepada lingkungan antara lain, program habituasi dan edukasi satwa langka di pulau Bangka, program pengembangan kapal listrik, dan melakukan pengembangan teknologi penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Penghargaan yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kemponski, Jakarta ini diserahkan langsung oleh Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi, Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva, dan perwakilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Manajer Bidang Keuangan SDM dan ADM PLN Wilayah Bangka Belitung, Zufar menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan program-program yang berbasis lingkungan.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian ini, dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program CSR yang memberikan dampak pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan kami untuk menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan," tandas Zufar.

Selain itu, PLN secara korporat juga meraih penghargaan pada kategori penyelamatan sumber daya air, pengembangan pengolahan sampah, dan rekayasa energi baru terbarukan.

Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi menungkapkan apresiasinya kepada PLN yang berhasil meraih penghargaan penghargaan ini.

“Selamat kepada PLN yang telah menyapu bersih semua kategori, hal ini tidak lepas karena PLN mempercayakan pengelolaan program corporate social responsibility (CSR) kepada orang-orang muda yang enerjik dan kreatif, Sehingga program-program yang dilaksanakan memberikan dampak kepada masyarakat," kata La Tofi.