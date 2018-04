Waduh! Raffi Ahmad Coba Cium Kekasih Ivan Gunawan

BANGKAPOS.COM - Ivan Gunawan nampaknya semakin serius menjalin hubungan dengan model asal Thailand, Faye Malisorn.

Sosok Mali cukup dikenal di Thailand lantaran pernah menjadi Miss Grand Thailand 2016.

Kedekatan keduanya belakangan diketahui lewat postingan Ivan Gunawan di akun instagram pribadi miliknya.

Sempat di anggap gimmcik, namun Ivan meyakinkan jika hubungannya dengan wanita berambut panjang tersebut bukanlah settingan.

Seolah menunjukan keseriusan hubungan keduanya, Mali pun kembali datang ke Indonesia.

Menurut Ivan, kedatangan Mali ke Indonesia karena Mali bersama keluarga berencana untuk berlibur ke Bali.

"Jadi dia sengaja dateng ke Indonesia untuk ketemu sama aku, karena besok aku juga ada pagelaran tunggal, jadi dia mau support aku besok. Terus juga bakal liburan ke Bali," ungkap Igun.

"So we make be going to Bali with my parents, paham kan, ngertikan?" kata Igun

Hal tersebut dijelaskan Ivan ketika Mali menjadi menjadi salah satu bintang tamu di acara yang di bawakan Ivan Gunawan.

Tak sendiri, Mali hadir bersama dengan Raffi Ahmad sebagai bintang tamu.

Kejadian-kejadian unik hingga lucu pun kerap kali terjadi sepanjang acara.