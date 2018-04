Intip Cantiknya Foto Marissa Nasution Jalani Pemotretan Kehamilan

BANGKAPOS.COM - Presenter cantik Marissa Nasution tengah hamil anak pertamanya.

Marissa dan suaminya Ben menikah di Jerman pada September 2017 lalu.

Ini merupakan pernikahan kedua Marissa setelah sebelumnya menikah dengan Warren Conrad.

Seperti kebanyakan artis Tanah Air, momen kehamilan Marissa juga diabadikan melalui pemotretan maternity.

Marissa pun nampak cantik di sebuah foto yang diunggah @riomotret pada Kamis (26/4/2018).

Dengan balutan dress panjang, Marissa nampak seperti putri.

"Mother of Universe @marissaln," tuli @riomotret.

Unggahan Rio pun mendapat respon langsung dari Marissa.

@marissaln: Cihuyyyy cepet banget jadinya.

"@marissaln hahhahahahhaaa expresss," balas @riomotret.

Satu Janin Meninggal

Sebelumnya, Marissa sempat mengungkapkan bahwa anak yang dikandungnya kembar melalui akun sosial media Instagramnya beberapa waktu lalu.

"Thank you everyone for showering us with so much love and well wishes ???????? kita sangat bersyukur ada banyak aunties dan uncles yang mendoakan the twinnies! ????," tulisnya, Senin (8/1/2018).

"Aku dan papa@sunnysideuptravels setiap detik merasa sangat beruntung dan bersyukur sudah di berikan two little angels," lanjut Marissa.

Namun, kini Marissa harus menerima kenyataan pahit.

Satu dari dua janin yang tengah dikandungnya itu meninggal pada 7 Februari lalu.

Hal itu terjadi setelah Marissa menjalani operasi.(*)