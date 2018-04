Wow Ternyata di Kota Ini Enggak Ada Orang Gemuk, Rahasianya Bisa Ditiru

BANGKAPOS.COM - Dengan banyaknya makanan enak di sekitar tempat tinggal membuat kita cukup sulit mengontrol makan.

Dan hal ini bisa menjadi alasan tubuh menjadi gemuk.

Studi yang dirilis oleh The Journal of the American Medical Association (JAMA) pada 2008, menyebutkan tingkat obesitas di kalangan remaja Amerika Serikat berkisar 32,2 persen untuk pria dan 35,5 persen di kalangan wanita.

Hal ini tentu penting menjadi perhatian agar tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita.

Namun tahukah ternyata ada suatu daerah di dunia yang warganya tidak ada yang gemuk.

Ya, di kota Shenzhen tidak dijumpai orang gemuk sama sekali! Kok bisa? Ternyata ini rahasianya guy

Menerapkan pola hidup sehat

Penduduk kota di Provinsi Guangdong, Tiongkok ini ternyata menjalani pola hidup yanng sehat untuk mencegah kegemukan.

Mereka sudah biasa minum teh, jarang makan daging dan lebih banyak mengonsumsi sayuran.

Selain itu, kebijakan masyarakat Tiongkok yang hanya memiliki satu anak ternyata turut memengaruhi hal ini.