Ini Hasil Pertandingan POPDA 2018 Provinsi Bangka Belitung pada Hari Pertama

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM, BANGKA-Hari pertama yang bertepatan dengan pembukaan POPDA Provinsi Bangka Belitung 2018 telah berlangsung beberapa pertandingan olahraga.

Menurut keterangan yang dikatakan oleh Burhanuddin selaku kepala bidang Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bangka Belitung pada sabtu (28/04/2018) malam telah berlangsung beberapa cabang olahraga pada hari pembukaan ini di Stadion BTP (Belitung Timur Pelangi).

Suasana pembukaan POPDA ke IX di Stadion Belitung Timur Pelangi, Sabtu (28/4). (Pos Belitung/Disa Aryandi)

"Pagi tadi sebelum pembukaan sudah berlangsung pertandingan cabang olahraga sepak bola dan basket, kemudian setelah upacara pembukaan diadakan kembali lanjutan dari pertandingan bola basket, kemudian buku tangkis dan bola volly hingga saat ini," ujar Burhanuddin.

Untuk hasil pertandingan sendiri hingga pukul 20.30 WIB baru didapati dari cabang olahraga sepak bola, bola basket dan bulu tangkis.

Cabang Olahraga Sepak Bola

Belitung vs Pangkalpinang : 1-0

Bateng vs Bangka : 0-0

Cabang Bola Basket :

Bateng vs Beltim : 27-37

Bateng vs Bangka : 40-85

Pangkalpinang vs Basel : 79-16

Babar vs Basel : 31-58

Cabang Olahraga Bulutangkis Putra

- Raju Saputra (Babar) vs Andira Pratama (Belitung) durasi 18 menit

Set 1: 21-10

Set 2: 21-12

Dimenangkan oleh Raju Saputra

- Ardian (Belitung) vs Ibnu Nur Misbah (Bangka) durasi 30 menit

Set 1: 16-21

Set 2: 21-15

Set 3: 21-14