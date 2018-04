Marc Marquez Bidik Rekor Milik Valentino Rossi Usai Merajai MotoGP Americas

Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk selebrasinya seusai memenangi balapan MotoGP Americas 2018 di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat, Minggu (22/4/2018).

BANGKAPOS.COM - Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, berpeluang untuk menyamai rekor Valentino Rossi (Movistar Yamaha).

Rekor yang dimaksud adalah kemenangan beruntun terbanyak pada satu sirkuit.

Pebalap yang memiliki kemenangan beruntun paling banyak di sirkuit adalah legenda MotoGP, Giacomo Agostini, yang memenangkan sembilan balapan beruntun di Sirkuit Imatra, Finlandia.

Mantan pebalap berkebangsaan Italia itu mampu memenangi balapan di Finlandia dari tahun 1965 hingga tahun 1973.

Giacomo Agostini juga berada di posisi kedua, karena legenda MotoGP itu juga memiliki delapan kemenangan beruntun di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia (1966-1973).

Adapun Valentino Rossi baru berada di peringkat ketiga seusai mampu memenangkan tujuh balapan beruntun di Sirkuit Mugello, Italia.

Valentino Rossi mampu menang beruntun di balapan kandang pada tahun 2002-2008. Dua kemenangan diraih saat bersama Honda dan lima kali saat berseragam Yamaha.

Sedangkan Marc Marquez saat ini berada di bawah Valentino Rossi seusai memenangi balapan seri ketiga MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, Texas, AS.

Kemenangan Marquez di COTA akhir pekan lalu adalah kemenangan keenamnya secara beruntun (2013-2018).

Marquez pun masih berpeluang untuk kembali memenangkan balapan di COTA pada musim depan.

Pasalnya, pebalap kelahiran Cervera itu selalu tampil kuat di sana dengan selalu menjadi pebalap tercepat, baik dalam kualifikasi maupun balapan.

Andai musim depan bisa kembali menang, Marquez akan menyamai catatan milik Rossi yaitu tujuh kemenangan beruntun dalam sirkuit yang sama. (Bolasport.com)