Tingkatkan Peran Millenial Dalam Mempromosikan Keragaman Budaya Melalui Sosial Media

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Lokakarya Social Media for Social Good atau #SocMed4SocGood kembali diadakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung setelah acara yang serupa pernah diadakan pada tahun 2015 lalu.

Program yang di usung oleh Greeneration Foundation bekerjasama dengan Good News From Indonesia (GNFI) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia ini mengangkat tema "The Role of Millenials in Promoting Culture and Diversity Through Social Media".

Saepul Hamdi yang merupakan Media Officer Greeneration Foundation ingin mengajak para pemuda milenial untuk menggunakan media sosial ke arah yang lebih positif.

"Di sekitaran kita banyak kita temui berita hoax yang membuat masyarakat kita cepat percaya akan berita tersebut. Sebagai milenial, kita bisa menekan tersebarnya hoax dengan menyebarkan berita-berita positif seperti tentang keragaman budaya kita dan hal lainnya," ujar Saeful di Aula Hotel Grand Mutiara, sabtu (28/08/2018).

Syir Asih Amanati selaku Chief Programme Officer dari Greeneration foundation mengatakan bahwa Greeneration telah melakukan program ini sejak beberapa tahun lalu untuk memberantas penyebaran berita hoax.

"Sebenarnya greeneration foundation itu sudah ikut andil sejak beberapa tahun lalu, dan program ini mendapatkan respon yang positif. Namun, kami sendiri bukan hanya melakukan program penyebaran berita hoax dengan mengkampanyekan bagaimana cara bersosial media yang baik, tapi banyak program-program yang kami inisiasi lainnya bekerja sama dengan banyak pihak," tutur wanita yang disapa Syir ini.