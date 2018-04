Waduh, Negara Ini Tambahkan Prostitusi ke Daftar Keterampilan Kerja Untuk Calon Imigran

BANGKAPOS.COM - Imigran yang berharap memulai kehidupan baru di Selandia Baru sekarang harus menambahkan keterampilan baru untuk aplikasi visa mereka.

Namun keterampilan baru tersebut bukanlah soal memasak, mengerti teknologi, atau memiliki sertifikat khusus.

Dilansir dari rt.com, di bawah rencana baru, calon imigran dapat menambahkan poin sebagai pekerja seks yang terampil dan pendamping.

Keterampilan ini dianggap memberikan persahabatan sosial dalam daftar Klasifikasi Standar Penduduk Australia dan Selandia Baru (ANZSCO).

Untuk memenuhi kriteria pekerja seks yang sangat berkualitas, calon migran diharapkan memiliki keterampilan ANZSCO level 5.

Persyaratan yang dikeluarkan oleh ANZSCO juga termasuk wajib pendidikan menengah.

Namun, pelamar ANZSCO level 5 tidak dapat diklasifikasikan sebagai ahli kecuali bayarannya lebih dari 36,44 NZD (Rp350 ribu) per jam atau 75,795 NZD (Rp743 juta) per tahun berdasarkan pada 40 jam per minggu.

Para pelamar juga harus memiliki kualifikasi yang diakui relevan atau memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman kerja di industri yang relevan.

Hanya saja menurut Asosiasi Selandia Baru Migrasi dan Investasi (NZAMI), prostitusi terdaftar sebagai pekerjaan yang terampil, tetapi mengajukan permohonan visa penduduk sebagai pekerja seks masih akan sangat sulit.

"Meskipun prostitusi adalah pekerjaan yang sah, itu bukan pekerjaan yang dapat dilakukan imigran dengan visa sementara, sebab pekerjaan seks diterima secara khusus," kata Peter Moses, juru bicara dan pengacara NZAMI yang berspesialisasi dalam hukum imigrasi.