Bikin Greregetan, Gadis Ini Cerita Pengalamannya di Kereta Api Saat Digoda Pengamen

BANGKAPOS.COM - Anggota grup KRL-Mania kembali mengunggah sebuah postingan yang menceritakan pengalamannya saat digoda pengamen.

Pengalaman ini diceritakan oleh akun Facebook Sindy Permatasari.

Sindy Permatasari mengalami kejadian ini ketika berada di dalam KRL di Stasiun Taman Kota.



Awalnya Sindy Permatasari tidak merasa terganggu dengan kehadiran pengamen yang naik KRL.

Namun saat dua orang pengamen mulai duduk di sampingnya, Sindy Permatasari mulai merasa terganggu.

Menurut Sindy Permatasari, pengamen itu bahkan sampai mau menyandarkan kepala di pundaknya.

Tak hanya itu dua pria itu juga mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh kepada Sindy Permatasari.

Cerita Sindy Permatasari ini diunggah dalam postingan tanggal 4 Maret 2018.

"sry, just want to share/curhat di krl kmrn... *bole di apus klo ga bole. + ingin minta pendapat & solusi

kmrn malem skitar jam 7. naik krl dr st tanah tinggi mau ke duri, kebetulan saya dapet tempat duduk (saya di gerbong campur).