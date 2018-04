Hari Kedua POPDA IX Babel, Ini Hasil Sementara dari 3 Cabang Olahraga

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM, BANGKA-Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) IX Provinsi Bangka Belitung yang diadakan sejak tanggal 27 April kemarin hingga 3 Mei nanti memasuki hari kedua pertandingan pada Minggu (29/04/2018).

Disampaikan oleh Panji selaku panitia koordinasi POPDA IX Provinsi Bangka Belitung bahwa pada hari ini semua cabang olahraga akan dipertandingkan.

"Semua cabang olahraga hari ini akan dipertandingkan," ujar Panji ketika dihubungi tim Bangka Pos.

Selanjutnya untuk hasil sementara pertandingan cabang olahraga pada POPDA IX di hari kedua adalah sebagai berikut:

1. Cabang Olahraga Sepak Bola:

- Belitung vs Basel : 1 - 1

- Babar vs Beltim : 0 - 0

2. Cabang Olahraga Bola Basket:

Tanggal 28 April 2018

- Pangkalpinang vs Beltim (Putra) : 74 - 38

Tanggal 29 April 2018

- Basel vs Beltim (Putri) : 35 - 57

- Bangka vs Bateng (Putri) : 108 - 10

- Beltim vs Belitung (Putra) : 57 - 28