Pengantin Naik Pick Up Viral, Ekspresi Kedua Mempelai 'Bahagia itu Sederhana'

BANGKAPOS.COM - Definisi bahagia dalam pernikahan adalah ketika dua keluarga dengan beragam latar belakang bisa bersatu dalam sebuah momen sakral.

Ya, sebenarnya pernikahan bisa berlangsung dengan cara sederhana yang tetap bisa membuat semua orang bahagia.

Tapi, di zaman now, pernikahan menjadi tampak mahal karena kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial dan membuat beberapa orang terpaksa mengikutinya demi gengsi.

Tentu saja, tak semua orang bisa melangsungkan pernikahan mewah dan menghabiskan ratusan juta.

Ada beberapa orang yang tetap bersabar dan tak menuruti nafsu duniawi tersebut.

Beberapa orang memilih melangsungkan pernikahan secara sederhana dan bijaksana.

Masih ada orang-orang yang lebih memikirkan kehidupan rumah tangganya di masa depan jauh lebih penting daripada sekedar melakukan pesta mewah yang menyenangkan para tamu undangan.

Ini pula yang terlihat melalui sebuah foto viral yang beredar di media sosial (20/4/2018).

Seorang pengguna Instagram @kusumandaru mengunggah foto yang memperlihatkan potret pengantin sedang naik di sebuah pick up.

Lewat caption fotonya, Kusumandaru menceritakan momen yang baru saja ia lalui:

"I was driving home, tired. Then I came across them."