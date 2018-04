Hebat Susi Pudjiastuti Raih Penghargaan Ini Sisihkan Sederet Artis Top Indonesia

BANGKAPOS.COM - Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti tampil pada ajang penghargaan Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV yang diselenggarakan stasiun televisi NET TV, Minggu (29/4/2018).

Hadirnya Susi bukan hanya sekedar tamu undangan, tetapi pemenang untuk kategori Creative and Innovative Person di Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV.

Susi mengalahkan nama tenar lainnya di nominasi yang sama.



Susi unggul dari Sri Mulyani Indrawati, Andrea Hirata, Christian Sugiono, dan Ernest Prakasa.

"Selamat kepada lbu @SusiPudjiastuti115 yang terpilih sebagai Creative and Innovative Person of the Year Indonesian Choice Awards 5.0 NET", tulis admin akun resmi Indonesian Choise Awards NET TV.

Selain Susi, kejutan juga hadir pada nominasi Band Group Duo yang dimenangkan band tahun 1990-an, Sheila On 7.

Sheila On 7 berhasil memenangkan kategori band group duo dengan menyingkirkan Endah N Rhesa, Naif, Endank Soekamti, dan Andra and The Backbone.

Berikut beberapa pemenang Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV:

Creative and Innovative Person: Susi Pudjiastuti

Band Group Duo: Sheila On 7

Digital Persona: Justin

Program TV: Mata Najwa, Trans 7

Actress: Chelsea Islan

Actor: Adipati Dolken

Breakthrough Artist: Fourtwnty

Music Video: Manusia Kuat, Tulus.(*)